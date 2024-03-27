Жительница Тюмени получила сильнейший ожог во время операции и потребовала компенсации в 3 миллиона рублей

Жительница Тюмени потребовала компенсации в 3 миллиона рублей у больницы, в которой ей сделали операцию

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительнице Тюмени удалось отсудить деньги у больницы, в которой год назад ей сделали операцию.

Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд is licensed under public domain

Весной прошлого года жительнице Тюмени Анне провели операцию, которая прошла без осложнений. После наркоза у девушки появилось сильное жжение в районе лопатки, о чём она сообщила медикам. Жалобу оставили без внимания и отправили домой. Сообщает tmn. aif.ru.

На суде пострадавшая отметила, что вновь пожаловалась на жжение, когда позвонил её лечащий врач. Он посчитал, что это может быть раздражение и сказал, чтобы она пришла на перевязку.

Однако девушка решила сначала самостоятельно осмотреть место жжения. То, что она увидела повергло её в шок — под лопаткой был очень сильный ожог в виде обугленной дыры. Тюменка решила обратиться в другую клинику.

Лечение длилось десять дней. На месте ожога ей пересадили кожу. После восстановления пострадавшая обратилась в суд за возмещением ущерба.

Девушка рассказала, что ожог, скорее всего, появился из-за электрохирургического аппарата Фотек. Он используется для удаления новообразований на коже и слизистых оболочках. Суд согласился с данной версией.

"Анна была направлена на госпитализацию для проведения операции в Тюменскую больницу Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", в ходе проведения операции пациентка получила ожог спины в результате того, что на операционном столе находился нейтральный электрод", — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы.

Девушка оценила ущерб в 3 миллиона рублей. Суд частично удовлетворил её иск: в качестве компенсации она получит 350 тысяч. Учреждение, которое выступало ответчиком, подало апелляцию.

В больнице специалисты регионального Росздравнадзора провели проверку. Редакция tmn. aif.ru направила в департамент здравоохранения Тюменской области запрос, ответ пока не поступил.