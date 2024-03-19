Эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов рассказал через какое время можно рассчитывать на появление кубиков пресса. Об этом пишет "Лента.ру".
По мнению эксперта видимый результат может быть уже через 2 месяца. Если при этом полностью отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы, например, хлеб и десерты. Не забывая о спорте. Здесь необходимо делать акцент на интенсивные кардио и интервальные тренировки 2-3 раза в неделю.
"В этом типе активности силовые упражнения на пресс скорее опция, чем основа. Не стоит ограничивать силовую работу стереотипными движениями: скручиваниями на пресс, подъемами ног, различными типами "ножниц" и велосипедов"”, — пояснил фитнес-тренер.
Помимо этого, в тренировку необходимо включить классическую и боковую планки.
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