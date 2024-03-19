Руслан Панов рассказал через какое время можно рассчитывать на появление кубиков пресса

Фитнес-эксперт: видимый результат может быть уже через два месяца

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов рассказал через какое время можно рассчитывать на появление кубиков пресса. Об этом пишет "Лента.ру".

Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

По мнению эксперта видимый результат может быть уже через 2 месяца. Если при этом полностью отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы, например, хлеб и десерты. Не забывая о спорте. Здесь необходимо делать акцент на интенсивные кардио и интервальные тренировки 2-3 раза в неделю.

"В этом типе активности силовые упражнения на пресс скорее опция, чем основа. Не стоит ограничивать силовую работу стереотипными движениями: скручиваниями на пресс, подъемами ног, различными типами "ножниц" и велосипедов"”, — пояснил фитнес-тренер.

Помимо этого, в тренировку необходимо включить классическую и боковую планки.

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