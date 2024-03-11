Капуста — это полезный продукт, который необходимо включать в свой рацион. Этот овощ обладает высоким содержанием витаминов, которые благотворно влияют на здоровье организма. Однако не каждый способ приготовления подходит для всех людей.
Например, после 50 лет следует быть осторожным с употреблением квашеной капусты, а иногда даже лучше отказаться от неё вовсе. Доктор Елена Соломатина пояснила, что этот продукт богат клетчаткой, и если организм не привык к её большому количеству, могут возникнуть проблемы. Желающим всё же включить капусту в свой рацион рекомендуется делать это постепенно, добавляя овощ маленькими порциями. Также не помешает предварительно термически обработать эту заготовку.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.