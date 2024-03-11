Почему капуста должна быть в вашем рационе: здоровье и правильное приготовление

Зачем включать квашеную капусту в рацион

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Капуста — это полезный продукт, который необходимо включать в свой рацион. Этот овощ обладает высоким содержанием витаминов, которые благотворно влияют на здоровье организма. Однако не каждый способ приготовления подходит для всех людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Например, после 50 лет следует быть осторожным с употреблением квашеной капусты, а иногда даже лучше отказаться от неё вовсе. Доктор Елена Соломатина пояснила, что этот продукт богат клетчаткой, и если организм не привык к её большому количеству, могут возникнуть проблемы. Желающим всё же включить капусту в свой рацион рекомендуется делать это постепенно, добавляя овощ маленькими порциями. Также не помешает предварительно термически обработать эту заготовку.