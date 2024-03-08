Избегайте гречки с молоком: как это сочетание вредит вашему здоровью

Почему гречка с молоком не всегда является здоровым выбором

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на широко распространенное убеждение, гречневая каша с молоком может быть не столь полезным сочетанием, как многие думают.

Фото: commons.wikimedia. org by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему стоит избегать сочетания гречки с молоком?

Во-первых, такое сочетание может создать излишнюю нагрузку на пищеварительную систему.

Это может привести к болевым ощущениям, тошноте и вздутию живота. Во-вторых, комбинация гречки с молоком может уменьшить полезные свойства обоих продуктов.

Много кальция, содержащегося в молоке, может мешать усвоению железа, которым обогащена гречка.