Избегайте гречки с молоком: как это сочетание вредит вашему здоровью

Несмотря на широко распространенное убеждение, гречневая каша с молоком может быть не столь полезным сочетанием, как многие думают.
Почему стоит избегать сочетания гречки с молоком?
Во-первых, такое сочетание может создать излишнюю нагрузку на пищеварительную систему.
Это может привести к болевым ощущениям, тошноте и вздутию живота. Во-вторых, комбинация гречки с молоком может уменьшить полезные свойства обоих продуктов.
Много кальция, содержащегося в молоке, может мешать усвоению железа, которым обогащена гречка.
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