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Правильное питание перед сном: как не проголодаться и улучшить сон

Основные правила питания перед сном: как сделать выбор в пользу здоровья

1:38
Здоровье

Соблюдение питательного режима или принятое правило "не есть после 6 вечера" может привести к тому, что человек ляжет спать с ощущением голода.

Основные правила питания перед сном: как сделать выбор в пользу здоровья
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Однако сон и пищеварение тесно связаны. Переедание мешает здоровому сну, а стрессовые ситуации могут увеличить аппетит. Как поступить правильно?

Спать перед едой

Если чувство голода мешает засыпанию, то чрезмерные прогулки ночью к холодильнику — не лучшее решение.

Лучше всего обратиться за консультацией к диетологу или сомнологу по этому вопросу. Однако привычка ложиться спать натощак из страха перед лишним весом может навредить здоровью.

Когда нельзя отказываться от еды

Исследования, проведенные в 2015 году, показали, что при диабете 1-го типа нельзя пренебрегать перекусами. Также сон на пустой желудок может быть вреден при стремлении к увеличению мышечной массы.

  • Сон без еды. Научно доказано, что переедание перед сном увеличивает риск развития диабета, повышает уровень холестерина, а поздний ужин напрямую связан с ожирением. Более того, засыпание с полным желудком может вызвать изжогу и нарушить качество сна.
  • Что можно съесть перед сном. Предпочтение следует отдавать здоровым продуктам, которые легко перевариваются. Также стоит попробовать уменьшить порции, но увеличить их частоту.

Если совсем не терпится снять голод, то перед сном можно употребить овсянку, цельнозерновой хлеб, индейку или курицу, а также рыбу, орехи и яйца.

Важно, чтобы это была не жирная, не жареная, не соленая и не острая пища.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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