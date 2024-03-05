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Диета и возраст: почему нужно ориентироваться на биологические процессы, прежде чем начать худеть

Оптимальный возраст для начала диеты: когда лучше начинать

1:06
Здоровье

Не каждый возраст подходит для следования диете. В некоторых случаях необходимо учитывать биологические процессы.

Оптимальный возраст для начала диеты: когда лучше начинать
Фото: world-woman.su

Пока организм находится в стадии роста и формирования костей и других тканей, лучше избегать дополнительного стресса. Диета в возрасте до 25 лет может нарушить естественные биологические процессы, поэтому важно придерживаться сбалансированного питания. Эксперты также подчеркивают, что диета представляет собой комплекс биологически активных веществ, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на организм. Уже с 25 лет важно начинать контролировать свой вес.

В возрасте от 35 до 40 лет мужчинам рекомендуется обращать особое внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы, в то время как женщинам следует уделить больше внимания гормональному балансу.

После 50 лет отказ от мяса может привести к дефициту железа, потере сил и ослаблению иммунитета, поэтому вегетарианство в этом возрасте не рекомендуется.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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