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Неряшливый почерк: проблемы со здоровьем по словам российского невролога

Скрытые причины неряшливого почерка: мнение врача Коньшиной

1:30
Здоровье

Российский невролог-эпилептолог Наталья Коньшина отметила, что неспособность человека писать аккуратно и гармонично может указывать на проблемы со здоровьем. По ее словам, такие проблемы могут возникать у детей по разным причинам, включая неудобство при использовании ручки. Однако неряшливый почерк иногда свидетельствует о нарушениях в нервной системе.

Скрытые причины неряшливого почерка: мнение врача Коньшиной
Фото: Wikipedia by dotmatchbox at flickr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Коньшина перечислила различные факторы, которые могут быть причиной неряшливого почерка, такие как стресс и эмоциональное напряжение, или дрожание рук, которое может быть симптомом различных состояний, таких как волнение, нарушение работы щитовидной железы или поражение ядер головного мозга.

Также уточняется, что нарушения моторики рук у ребенка могут влиять на его почерк. Эти нарушения могут быть следствием отклонений в работе нервной системы и часто сопровождаются другими проблемами, такими как нарушение координации движений. Еще одним фактором может быть левшество, когда ребенок предпочитает использовать левую руку.

Трудности с концентрацией также могут повлиять на четкость почерка. Рассеянность, отвлеченность, гиперактивность или неусидчивость могут быть признаками этой проблемы. Нельзя также исключать дислексию, специфическое расстройство способности к обучению, которое проявляется сложностями с письмом. Для всех этих проблем важно обратиться к квалифицированному врачу для установления скрытых причин и подбора соответствующего лечения.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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