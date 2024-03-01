Победа над ночным перееданием: несколько проверенных методов в борьбе за здоровый образ жизни

Сомнолог Мелехин назвал основные причины ночного переедания

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество причин, вызывающих беспокойство по данному вопросу.

Фото: Wikipedia by miikkahoo is licensed under CC BY-SA 2.0,

В первую очередь это может быть связано с расстройством пищевого поведения, когда человек находит утешение и эмоциональное насыщение через еду.

Вторая причина может заключаться в нарушении сна. В таких случаях возникает желание перекусить, несмотря на то, что глаза закрыты.

По утру рядом с постелью можно найти обертки от перекусов. Однако это еще не все. Есть еще одна проблема, связанная с ночным перееданием.

Более подробно об этом рассказал сомнолог Алексей Мелехин.

Как пояснил специалист, иногда люди переедают из-за бессонницы, когда у них отсутствует понятный сигнал или эмоциональный индикатор.

Также синдром ночного переедания может быть проявлением компульсивного эмоционального голода. В таких случаях пациент считает, что необходимо перекусить, иначе он почувствует себя плохо. Чаще всего выбор падает на вредные продукты, которые обеспечивают временное физическое и эмоциональное насыщение.

Если у вас возникают подобные проблемы, важно обратиться к врачу, пройти соответствующие анализы и совместно с специалистом выбрать оптимальный план лечения.