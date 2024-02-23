Врач Мойсенко рассказала, почему продукты, содержащие жиры, опасно разогревать в микроволновке

Врач Мойсенко перечислила продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Римма Мойсенко рассказала, что продукты, содержащие жиры, опасно разогревать в микроволновке из-за СВЧ-излучения, которое преобразует их в неполезные трансжиры.

Фото: flickr.com by Carsten Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Микроволновка — это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры. Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания", — объяснила Мойсенко в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что ещё опаснее разогревать в микроволновке продукты, в которых уже содержатся трансжиры. К таким продуктам относится любой фастфуд. В случае их разогревания в СВЧ-печи они становятся не просто опасными для здоровья, но и в высшей степени токсичными.

Врач советует разогревать молоко и другие продукты с жирами на газовой или электрической плите.