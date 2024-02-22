Учтите риски: специалист высказалась о вреде сливочного масла для определенных групп лиц

Диетолог Ирина Строгая предупредила россиян о потенциальном вреде употребления сливочного масла для определенных категорий людей. Она указала на случаи, когда этот продукт следует исключить из рациона.
Сливочное масло содержит высокий уровень насыщенных жиров, что может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для групп риска специалист рекомендует использовать замену, например, кокосовое или оливковое масло.
Кроме того, высокая калорийность и содержание насыщенных жиров в сливочном масле могут затруднить процесс похудения. Диетолог советует предпочитать менее жирные варианты, такие как масло с пониженным содержанием жира или маргарин.
Лактоза, присутствующая в масле, может вызывать неприятные симптомы у пациентов с непереносимостью лактозы. Для таких людей рекомендуется использовать безлактозные альтернативы, такие как маргарин или растительные масла.
Тем не менее, стоит отметить, что сливочное масло, несмотря на свои ограничения, обладает полезными свойствами и при умеренном потреблении может входить в рацион здорового человека. Ирина Строгая рекомендует проконсультироваться с врачом перед внесением каких-либо изменений в рацион.
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