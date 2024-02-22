Учтите риски: специалист высказалась о вреде сливочного масла для определенных групп лиц

Диетолог Строгая заявила, что сливочное масло повышает риск сердечно-сосудистых болезней

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ирина Строгая предупредила россиян о потенциальном вреде употребления сливочного масла для определенных категорий людей. Она указала на случаи, когда этот продукт следует исключить из рациона.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сливочное масло содержит высокий уровень насыщенных жиров, что может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для групп риска специалист рекомендует использовать замену, например, кокосовое или оливковое масло.

Кроме того, высокая калорийность и содержание насыщенных жиров в сливочном масле могут затруднить процесс похудения. Диетолог советует предпочитать менее жирные варианты, такие как масло с пониженным содержанием жира или маргарин.

Лактоза, присутствующая в масле, может вызывать неприятные симптомы у пациентов с непереносимостью лактозы. Для таких людей рекомендуется использовать безлактозные альтернативы, такие как маргарин или растительные масла.

Тем не менее, стоит отметить, что сливочное масло, несмотря на свои ограничения, обладает полезными свойствами и при умеренном потреблении может входить в рацион здорового человека. Ирина Строгая рекомендует проконсультироваться с врачом перед внесением каких-либо изменений в рацион.