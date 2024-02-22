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Сердечные проблемы и тип фигуры: важная информация от кардиолога

Кардиолог Фомичева заявила, что тип фигуры "яблоко" связан с болезнями сердца

1:07
Здоровье

Кардиолог Анастасия Фомичева поделилась с россиянами информацией о том, как тип фигуры может повысить вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Кардиолог Фомичева заявила, что тип фигуры "яблоко" связан с болезнями сердца
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Люди с типом фигуры "яблоко", характерным для полных людей с избыточным весом, подвержены увеличенному риску возникновения неполадок в сосудах, кровообращении и работе сердца.

Врач объяснила, что объем талии является одним из факторов риска заболеваний сердца, поскольку избыточное жировое отложение в этой области связано с накоплением внутреннего жира.

Это может привести к увеличению уровня холестерина и сахара в крови, что в свою очередь может спровоцировать развитие диабета и атеросклероза. Эти факторы риска могут усилить уже имеющееся ожирение. Поэтому важно внимательно оценить свое здоровье, пересмотреть свои пищевые привычки и рацион.

Врач подчеркнула, что поддержание здорового образа жизни, включая здоровое питание, регулярную физическую активность и отказ от курения, необходимо для снижения риска заболеваний сердца независимо от типа фигуры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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