Сердечные проблемы и тип фигуры: важная информация от кардиолога

Кардиолог Анастасия Фомичева поделилась с россиянами информацией о том, как тип фигуры может повысить вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами.
Люди с типом фигуры "яблоко", характерным для полных людей с избыточным весом, подвержены увеличенному риску возникновения неполадок в сосудах, кровообращении и работе сердца.
Врач объяснила, что объем талии является одним из факторов риска заболеваний сердца, поскольку избыточное жировое отложение в этой области связано с накоплением внутреннего жира.
Это может привести к увеличению уровня холестерина и сахара в крови, что в свою очередь может спровоцировать развитие диабета и атеросклероза. Эти факторы риска могут усилить уже имеющееся ожирение. Поэтому важно внимательно оценить свое здоровье, пересмотреть свои пищевые привычки и рацион.
Врач подчеркнула, что поддержание здорового образа жизни, включая здоровое питание, регулярную физическую активность и отказ от курения, необходимо для снижения риска заболеваний сердца независимо от типа фигуры.
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