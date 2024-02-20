Бесплатное обеспечение глюкометрами: хорошая новость для жителей Москвы с сахарным диабетом

В Москве рассказали, что горожан с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о запуске программы обеспечения москвичей с диабетом новыми глюкометрами в 2024 году. Согласно её словам, это станет массовым событием, и благодаря этой программе все жители Москвы, страдающие диабетом, смогут воспользоваться современными глюкометрами абсолютно бесплатно.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Интересующиеся смогут получить эти устройства в городских аптеках, предъявив рецепт от своего лечащего врача. По желанию пациента глюкометр будет автоматически передавать данные об измерениях уровня сахара в ЕМИАС. Это в свою очередь обеспечит оперативное реагирование медицинских служб в случае ухудшения показателей здоровья пациента.