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Бесплатное обеспечение глюкометрами: хорошая новость для жителей Москвы с сахарным диабетом

В Москве рассказали, что горожан с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами

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Здоровье

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о запуске программы обеспечения москвичей с диабетом новыми глюкометрами в 2024 году. Согласно её словам, это станет массовым событием, и благодаря этой программе все жители Москвы, страдающие диабетом, смогут воспользоваться современными глюкометрами абсолютно бесплатно.

В Москве рассказали, что горожан с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Интересующиеся смогут получить эти устройства в городских аптеках, предъявив рецепт от своего лечащего врача. По желанию пациента глюкометр будет автоматически передавать данные об измерениях уровня сахара в ЕМИАС. Это в свою очередь обеспечит оперативное реагирование медицинских служб в случае ухудшения показателей здоровья пациента.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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