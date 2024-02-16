Спасите своего ребенка: названы несколько ключевых признаков онкологических заболеваний у малышей

Врач Варфоломеева назвала основные признаки рака у ребенка

Директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с журналистами изложила признаки онкологических заболеваний у детей.

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По мнению специалиста, среди этих признаков можно выделить усталость, слабость и резкое уменьшение аппетита у маленьких пациентов. Порядка половины случаев злокачественных опухолей обнаруживаются без явных симптомов.

В остальной половине случаев симптомы выражены более явно. В какой-то момент дети начинают испытывать повышение температуры, что указывает на серьёзное состояние.

"Врач проводит анализ крови и обращает внимание на различные показатели, которые могут свидетельствовать о наличии опухолевого процесса", — добавила онколог.