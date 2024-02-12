Названа главная ошибка при измерении давления: врач объяснил, как это правильно делается

Не нужно мерить давление на одной руке несколько раз подряд, предостерёг кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik.
По его словам, это весьма распространённая ошибка — многие почему-то считают, что надо трижды измерить давление и взять среднее арифметическое от показаний тонометра.
"Это глупость, — категорично заявил доктор. — При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле".
Он объяснил, что корректным будет результат измерения давления, проведённого на той же руке не ранее, чем через полчаса.
Если есть сомнения в точности изменений, можно померить АД на двух руках, посоветовал Хухрев.
"Причём при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным", — подчеркнул он.
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