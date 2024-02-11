Теплый секрет долголетия: как бороться с холодом в пожилом возрасте

Гериатр Изюмов заявил, что старые люди менее терпимы к холоду

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению гериатра Андрея Изюмова, с возрастом многие люди становятся менее терпимы к холоду. Это объясняется, по его словам, возрастным снижением способности организма к терморегуляции.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Изюмов отмечает, что изменения в чувствительности к холоду напрямую связаны с возрастными изменениями и снижением терморегуляции определенных частей тела. Он подчеркивает, что увеличение чувствительности к холоду может свидетельствовать о негативных изменениях в здоровье, ассоциированных со старением, таких как дисфункция щитовидной железы, атеросклероз и сахарный диабет.

Специалист советует, что если пожилой человек жалуется на ощущение холода даже в теплые месяцы, необходимо обратиться к врачу. Тем не менее, он подчеркивает, что не следует отказываться от прогулок на свежем воздухе, а лишь нужно адекватно подготовиться к ним, правильно одевшись.

Изюмов рекомендует избегать прогулок на пустой желудок и следить за тем, чтобы рацион содержал достаточное количество белка и сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией. Также он советует взять с собой на прогулку в термос теплый чай или воду.