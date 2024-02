Теплый секрет долголетия: как бороться с холодом в пожилом возрасте

По мнению гериатра Андрея Изюмова, с возрастом многие люди становятся менее терпимы к холоду. Это объясняется, по его словам, возрастным снижением способности организма к терморегуляции.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.