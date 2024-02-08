Ополаскиватели для рта опасны для людей: почему не надо верить рекламе производителей

Использование антисептических ополаскивателей для устной гигиены может нарушать баланс микробиоты полости рта, повышать кислотность и вызывать некоторые другие изменения в организме, считают ученые.
Однако, существующие данные не позволяют однозначно утверждать, что такие средства следует полностью исключать из рутинной гигиены. Новое исследование рассматривает влияние ополаскивателя с хлоргексидином на состав микробиоты полости рта.
Исследование включало в себя 36 участников, половина из которых использовала ополаскиватель с антисептиком, а другая половина — плацебо. Наблюдения продолжались в течение недели.
Результаты показали, что хлоргексидин существенно уменьшал разнообразие микроорганизмов в полости рта, приводя к увеличению количества бактерий родов Neisseria, Streptococcus и Granulicatella, а снижению Actinomyces.
Более того, использование ополаскивателя снижало выработку оксида азота в организме, что имеет значение для здоровья сосудов. Предыдущие исследования уже указывали на то, что регулярное использование антисептических ополаскивателей может снизить полезность физических упражнений из-за уменьшения уровня оксида азота.
Кроме того, уровень pH в полости рта у людей, использующих антисептик, снижался, что свидетельствует о повышении кислотности. Это может привести к деминерализации зубов и увеличению риска развития кариеса.
"Мы ранее недооценивали сложность микробиома полости рта и его роль в поддержании здоровья. Ранее считалось, что бактерии вредны и вызывают заболевания, но теперь мы понимаем, что большинство из них, как в кишечнике, так и в полости рта, необходимы для поддержания здоровья", — врач Луиза Белфилд.
Ученые предполагают, что ополаскиватели могут быть полезны в лечении некоторых заболеваний, при которых pH слюны становится более щелочным, например, при гингивите. Однако, требуются дальнейшие исследования, чтобы точно определить, следует ли прекращать использование таких средств гигиены.
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