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Ополаскиватели для рта опасны для людей: почему не надо верить рекламе производителей

Ученые заявили, что использование ополаскивателей для рта нарушает баланс микробиоты

2:08
Здоровье

Использование антисептических ополаскивателей для устной гигиены может нарушать баланс микробиоты полости рта, повышать кислотность и вызывать некоторые другие изменения в организме, считают ученые.

Ученые заявили, что использование ополаскивателей для рта нарушает баланс микробиоты
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако, существующие данные не позволяют однозначно утверждать, что такие средства следует полностью исключать из рутинной гигиены. Новое исследование рассматривает влияние ополаскивателя с хлоргексидином на состав микробиоты полости рта.

Исследование включало в себя 36 участников, половина из которых использовала ополаскиватель с антисептиком, а другая половина — плацебо. Наблюдения продолжались в течение недели.

Результаты показали, что хлоргексидин существенно уменьшал разнообразие микроорганизмов в полости рта, приводя к увеличению количества бактерий родов Neisseria, Streptococcus и Granulicatella, а снижению Actinomyces.

Более того, использование ополаскивателя снижало выработку оксида азота в организме, что имеет значение для здоровья сосудов. Предыдущие исследования уже указывали на то, что регулярное использование антисептических ополаскивателей может снизить полезность физических упражнений из-за уменьшения уровня оксида азота.

Кроме того, уровень pH в полости рта у людей, использующих антисептик, снижался, что свидетельствует о повышении кислотности. Это может привести к деминерализации зубов и увеличению риска развития кариеса.

"Мы ранее недооценивали сложность микробиома полости рта и его роль в поддержании здоровья. Ранее считалось, что бактерии вредны и вызывают заболевания, но теперь мы понимаем, что большинство из них, как в кишечнике, так и в полости рта, необходимы для поддержания здоровья", — врач Луиза Белфилд.

Ученые предполагают, что ополаскиватели могут быть полезны в лечении некоторых заболеваний, при которых pH слюны становится более щелочным, например, при гингивите. Однако, требуются дальнейшие исследования, чтобы точно определить, следует ли прекращать использование таких средств гигиены.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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