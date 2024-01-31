Обнаружены два новых типа крови: исследование биологов Великобритании

Британские биологи назвали два новых типа крови

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биологи из Бристольского университета в Великобритании представили описание двух новых разновидностей крови, что, по информации от Blood, обещает улучшить качество медицинской помощи пациентам.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Определение типов крови осуществляется на основе присутствия или отсутствия различных комбинаций белков и сахаров на поверхности эритроцитов. Организм использует эту информацию для различения своих собственных клеток от враждебных.

Хотя большинство людей знакомы с четырьмя основными группами крови, на самом деле их существует гораздо больше. Многие из них были выявлены еще в начале XX века. Последнее открытие относится к 1982 году, когда ученые описали 44-ю группу крови с антигенами Er, которая до недавнего времени оставалась недостаточно исследованной.

Интенсивные исследования начались после нескольких случаев летальных исходов при переливании крови, когда организм пациента воспринимал донорскую кровь как чужеродную, что приводило к ее отторжению. Вероятной причиной стал неизвестный антиген.

В новом исследовании авторы проанализировали кровь 13 пациентов с "подозрительными антигенами" и выявили пять вариаций Er: уже известные Era, Erb, Er3, а также два новых типа Er4 и Er5. Они также определили ген, кодирующий белки поверхности клеток, и выяснили, что им оказался уже известный PIEZO1.

Ранее ученые уже устанавливали связь этого гена с некоторыми заболеваниями. Новые исследования показали, что PIEZO1 необходим для привязки Er-антигена к поверхности клетки. Это особенно важно, учитывая, что мутации в этом гене могут вызывать различные болезни.

Интересно отметить, что новый тип Er5 оказался наиболее распространенным среди африканских популяций. Ученые предполагают, что он может обеспечивать некоторую защиту от малярии. Авторы исследования подчеркнули важность учета этих новых данных при проведении процедур переливания крови.