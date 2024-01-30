Здоровье сердца: как правильное питание может помочь снизить холестерин и воспаление

Кардиолог рассказал о наиболее полезном для здоровья сердца продукте

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиологические эксперты рекомендуют обратить внимание на орехи как на наиболее выгодный продукт для поддержания здоровья сердца. Врачи отмечают, что орехи богаты полезными компонентами, включая жиры, белки и клетчатку, необходимые для нормального функционирования сердечной мышцы.

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Регулярное употребление орехов благоприятно влияет на состояние сердца и кровеносных сосудов, способствуя снижению уровня холестерина и уменьшению воспалительных процессов в организме.

Эксперты также советуют обратить внимание на миндаль, кешью и фисташки, поскольку они содержат обильное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, делающих эти орехи особенно благоприятными для здоровья сердца и сосудов.

Для усиления поддержки сердечно-сосудистой системы рекомендуется включить в рацион свекольный сок, который не только является низкокалорийным, но также способствует повышению физической выносливости.