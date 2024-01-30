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Здоровье сердца: как правильное питание может помочь снизить холестерин и воспаление

Кардиолог рассказал о наиболее полезном для здоровья сердца продукте

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Здоровье

Кардиологические эксперты рекомендуют обратить внимание на орехи как на наиболее выгодный продукт для поддержания здоровья сердца. Врачи отмечают, что орехи богаты полезными компонентами, включая жиры, белки и клетчатку, необходимые для нормального функционирования сердечной мышцы.

Кардиолог рассказал о наиболее полезном для здоровья сердца продукте
Фото: Getty Images/iStockphoto

Регулярное употребление орехов благоприятно влияет на состояние сердца и кровеносных сосудов, способствуя снижению уровня холестерина и уменьшению воспалительных процессов в организме.

Эксперты также советуют обратить внимание на миндаль, кешью и фисташки, поскольку они содержат обильное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, делающих эти орехи особенно благоприятными для здоровья сердца и сосудов.

Для усиления поддержки сердечно-сосудистой системы рекомендуется включить в рацион свекольный сок, который не только является низкокалорийным, но также способствует повышению физической выносливости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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