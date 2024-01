Вредный холестерин уйдет: этот продукт поможет вашему сердцу

Использование фиников способствует снижению уровня "вредного" холестерина в крови, подчеркнул диетолог Константин Иванов. Кроме того, по его мнению, этот продукт также способствует уменьшению уровня сахара.

