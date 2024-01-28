Вредный холестерин уйдет: этот продукт поможет вашему сердцу

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Диетолог Иванов заявил, что финики способствуют снижению холестерина

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Здоровье

Использование фиников способствует снижению уровня "вредного" холестерина в крови, подчеркнул диетолог Константин Иванов. Кроме того, по его мнению, этот продукт также способствует уменьшению уровня сахара.

Диетолог Иванов заявил, что финики способствуют снижению холестерина
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Существует точное исследование, подтверждающее, что финики снижают уровень липопротеинов низкой плотности, то есть того атерогенного "вредного" холестерина, отметил специалист.

Врач добавил, что включение фиников в рацион также снижает уровень глюкозы в крови, что особенно важно в случае преддиабетического состояния. В то же время, по его словам, употребление сухофруктов не означает отказ от лекарств. Он также подчеркнул важность умеренного потребления фиников, поскольку они обладают довольно высоким углеводным индексом. В умеренных количествах этот продукт представляет собой значительную пользу, подытожил Иванов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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