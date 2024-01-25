Борьба с курением: исключите эти продукты, чтобы легче справиться с зависимостью

Нарколог Масякин рассказал, какие продукты нужно убрать из рациона при отказе от курения

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При решении отказаться от курения необходимо исключить из рациона продукты, содержащие простые сахара, трансжиры, Е-добавки, сахарозаменители, а также ограничить употребление алкоголя. Эту рекомендацию предоставил главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

Фото: openverse "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт также советует обратиться к врачу перед тем, как приступить к отказу от курения, чтобы получить разъяснения о возможных причинах набора веса в первые месяцы и получить рекомендации по питанию.

По словам Антона Масякина, прекращение курения оказывает влияние на обмен веществ. Уровень кортизола и грелина (гормона голода) увеличивается, что приводит к увеличению аппетита. Кроме того, возможно появление гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, что также способствует набору веса.