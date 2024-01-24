Сохраняем чистый разум: это хобби позволит избежать болезни Альцгеймера

Геронтолог Златова рассказала, что занятие музыкой может избавить от риска развития болезни Альцгеймера

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятия музыкой способствуют противостоянию деградации мозга и улучшают когнитивные способности у людей, находящихся в стадии возрастных изменений, сообщила врач-геронтолог Елизавета Златова.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

По ее словам, занятия музыкой способствуют увеличению объема серого вещества в мозге. Это, в свою очередь, улучшает память и положительно влияет на мыслительные процессы.

"Обучение игре на музыкальном инструменте может даже являться профилактикой болезни Альцгеймера", — подчеркнула Златова.

Врач-геронтолог рекомендует пожилым людям заниматься музыкой самостоятельно четыре-пять раз в неделю по 30 минут, а также проводить одно занятие под руководством педагога. Такой режим занятий был использован участниками эксперимента, результаты которого, по данным МРТ, оказались успешными.

Златова также добавила, что эффективность работы мозга зависит от других факторов, таких как низкий уровень стресса, физические нагрузки, правильное питание и насыщенная социальная жизнь.