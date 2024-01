Сохраняем чистый разум: это хобби позволит избежать болезни Альцгеймера

Your browser does not support the audio element.

Занятия музыкой способствуют противостоянию деградации мозга и улучшают когнитивные способности у людей, находящихся в стадии возрастных изменений, сообщила врач-геронтолог Елизавета Златова.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.