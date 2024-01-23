Ни в коем случае не добавляйте это в кашу

Кардиолог Шехян рассказал о самых вредных добавках к каше

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каши из различных злаковых культур привносят значительные пользы для здоровья, так как они обогащены минералами и микроэлементами. Тем не менее, улучшение их вкусовых характеристик за счет разнообразных добавок, по словам кардиолога Гранта Шехяна, не приносит организму дополнительных выгод.

Фото: flickr. com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно врачу, способы приготовления каш, особенно когда используются сливочное масло и разнообразные жареные добавки, могут негативно сказываться на здоровье, поскольку они способствуют накоплению холестерина в сосудах. Поэтому для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рекомендуется полностью отказаться от масла, подчеркнул кардиолог.

Также стоит ограничить потребление соли, так как она способствует задержке жидкости в организме, что может привести к развитию гипертонии.

"Пища уже содержит достаточное количество натрия и хлора. Поэтому лучше воздерживаться от соли. При привыкании к питанию без соли, со временем формируется полезная привычка", — пояснил Шехян.

Кроме того, кардиолог рекомендовал употреблять каши в качестве основного блюда и избегать добавления к ним жирного мяса. Он также отметил, что предпочтительнее употреблять крупы без термической обработки, например, заварив гречку в кипятке или залив кефиром. Термическая обработка может привести к разрушению полезных веществ и белков.