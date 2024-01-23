Ни в коем случае не добавляйте это в кашу

Каши из различных злаковых культур привносят значительные пользы для здоровья, так как они обогащены минералами и микроэлементами. Тем не менее, улучшение их вкусовых характеристик за счет разнообразных добавок, по словам кардиолога Гранта Шехяна, не приносит организму дополнительных выгод.
Согласно врачу, способы приготовления каш, особенно когда используются сливочное масло и разнообразные жареные добавки, могут негативно сказываться на здоровье, поскольку они способствуют накоплению холестерина в сосудах. Поэтому для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рекомендуется полностью отказаться от масла, подчеркнул кардиолог.
Также стоит ограничить потребление соли, так как она способствует задержке жидкости в организме, что может привести к развитию гипертонии.
"Пища уже содержит достаточное количество натрия и хлора. Поэтому лучше воздерживаться от соли. При привыкании к питанию без соли, со временем формируется полезная привычка", — пояснил Шехян.
Кроме того, кардиолог рекомендовал употреблять каши в качестве основного блюда и избегать добавления к ним жирного мяса. Он также отметил, что предпочтительнее употреблять крупы без термической обработки, например, заварив гречку в кипятке или залив кефиром. Термическая обработка может привести к разрушению полезных веществ и белков.
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