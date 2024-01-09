Иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, кому нежелательно есть мандарины из-за высокого риска развития аллергии.
Эксперт отметила в беседе с RT, что чем младше ребёнок, тем меньшее количество мандаринов ему можно употреблять.
"У многих детей, особенно до восьми лет, недостаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, и тогда образуются крупные молекулы, которые могут играть роль аллергенов, проникая в кровь", — объяснила Логина.
Также мандарины с осторожностью следует есть тем гражданам, у которых имеются проблемы с ЖКТ.
Врач добавила, что если у человека уже есть аллергия на полынь и амброзию, у него вполне может проявиться перекрёстная аллергическая реакция на цитрусы.
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