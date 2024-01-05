Простой праздничный десерт с мандаринами: без выпечки, готовится 10 минут

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой в сезон мандаринов из этих прекрасных цитрусов можно приготовить разные вкусные пироги, муссы, желе и прочие сладкие блюда.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Попробуйте сделать из мандаринов очень простой десерт, который не нужно печь по рекомендации дзен-канала "Кулинарим с Викторией". На его приготовление уходит всего 10 минут, а праздничный стол зимой этот десерт украсит замечательно!

Ингредиенты:

200 г сладкого печенья;

5 мандаринов;

3 ст. л. сахара;

50 мл воды;

2 ст. л. сока лимона;

400 мл сливок высокой жирности (33%);

3 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

1. Печенье выложите в чашу блендера и измельчите его в крошку. (можно печенье просто поломать руками на мелкие кусочки, тоже будет очень вкусно).

2. Мандарины очистите от кожуры и разделите на дольки. Дольки разрежьте на кусочки.

3. Сделайте сироп: смешайте 3 ст. л. сахара с водой и соком лимона. Перемешайте, чтобы сахар растворился.

4. Добавьте примерно 5 ст. л. сахарного сиропа в нарезанные мандарины и хорошо перемешайте.

5. Приготовьте крем: сливки смешайте с сахарной пудрой и взбейте миксером до загустения.

6. Соберите десерт: в прозрачные креманки или стаканы положите измельчённое печенье, второй слой — сливки, взбитые с сахаром, третий слой — нарезанные мандарины в сиропе.

Желательно до подачи мандариновый десерт подержать в холодильнике хотя бы полчаса.