Зимой в сезон мандаринов из этих прекрасных цитрусов можно приготовить разные вкусные пироги, муссы, желе и прочие сладкие блюда.
Попробуйте сделать из мандаринов очень простой десерт, который не нужно печь по рекомендации дзен-канала "Кулинарим с Викторией". На его приготовление уходит всего 10 минут, а праздничный стол зимой этот десерт украсит замечательно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Печенье выложите в чашу блендера и измельчите его в крошку. (можно печенье просто поломать руками на мелкие кусочки, тоже будет очень вкусно).
2. Мандарины очистите от кожуры и разделите на дольки. Дольки разрежьте на кусочки.
3. Сделайте сироп: смешайте 3 ст. л. сахара с водой и соком лимона. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
4. Добавьте примерно 5 ст. л. сахарного сиропа в нарезанные мандарины и хорошо перемешайте.
5. Приготовьте крем: сливки смешайте с сахарной пудрой и взбейте миксером до загустения.
6. Соберите десерт: в прозрачные креманки или стаканы положите измельчённое печенье, второй слой — сливки, взбитые с сахаром, третий слой — нарезанные мандарины в сиропе.
Желательно до подачи мандариновый десерт подержать в холодильнике хотя бы полчаса.
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