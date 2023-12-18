Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
 Вооружённые силы Украины целенаправленно бомбили Каховскую ГЭС
Российские военные заметили, что в Крынках воюют наёмники из Великобритании
Myśl Polska: силы России растут на фоне усталости ВСУ
Врачи нашли связь между тремя продуктами и "жирностью" крови у человека
Бывший телохранитель рассказал о всех тонкостях своей работы
Гастроэнтеролог Дудакова назвала диету, которая продлевает жизнь
Красное пятно на желтке у сырого яйца: надо ли его опасаться
Рецепт диетических оладий из кабачков с яблоками и морковью
Автоэксперты назвали 3 причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком

Врач Гадзиян назвал сочетания продуктов, от которых "тупеют"

1:34
Здоровье

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян привлек внимание общественности к вопросам питания. В ответ на беспокоящие вопросы пользователей, эксперт высказал свое мнение относительно вреда определенных продуктов, особенно соли и сахара.

Врач Гадзиян назвал сочетания продуктов, от которых "тупеют"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Марк Гадзиян подчеркнул, что избыток соли в рационе человека может иметь серьезные последствия для здоровья. Соль увеличивает риск тромбообразования, повышает артериальное давление и снижает уровень тестостерона. Он отметил, что продукты, богатые консервантами, обычно содержат большое количество соли, что делает их потенциально опасными.

В отношении сахара онкоуролог заявил, что избыток сахара негативно влияет на функцию инсулина и приводит к накоплению висцерального жира. Марк Гадзиян выразил беспокойство по поводу обезжиренных продуктов, отмечая, что производители часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Это приводит к увеличению содержания простых углеводов, что, по его мнению, является "убойным сочетанием" для мозга, сообщает "Стерлеград".

Марк Гадзиян предупреждает, что даже одна порция продуктов, богатых простыми углеводами, сахаром и солью, может негативно сказаться на когнитивных функциях мозга в тот момент, когда требуется усвоить и обработать важную информацию. Эти выводы специалиста подчеркивают важность сбалансированного и внимательного подхода к питанию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Последние материалы
Гастроэнтеролог Дудакова назвала диету, которая продлевает жизнь
Красное пятно на желтке у сырого яйца: надо ли его опасаться
Рецепт диетических оладий из кабачков с яблоками и морковью
Автоэксперты назвали 3 причины, почему зимой надо ездить всегда с полным баком
Врач Гадзиян назвал сочетания продуктов, от которых "тупеют"
Mirror: ракетному комплексу "Авангард" хватит получаса для поражения любой цели в мире
Россиянам назвали 6 способов разоблачить "перекупов" на вторичном рынке
Эксперты назвали 3 причины, зачем производители устанавливают ручку на потолке у водителя
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Профессор Ковалик: Россия изолировала США и укрепила влияние в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников