Врач Гадзиян назвал сочетания продуктов, от которых "тупеют"

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян привлек внимание общественности к вопросам питания. В ответ на беспокоящие вопросы пользователей, эксперт высказал свое мнение относительно вреда определенных продуктов, особенно соли и сахара.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марк Гадзиян подчеркнул, что избыток соли в рационе человека может иметь серьезные последствия для здоровья. Соль увеличивает риск тромбообразования, повышает артериальное давление и снижает уровень тестостерона. Он отметил, что продукты, богатые консервантами, обычно содержат большое количество соли, что делает их потенциально опасными.

В отношении сахара онкоуролог заявил, что избыток сахара негативно влияет на функцию инсулина и приводит к накоплению висцерального жира. Марк Гадзиян выразил беспокойство по поводу обезжиренных продуктов, отмечая, что производители часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Это приводит к увеличению содержания простых углеводов, что, по его мнению, является "убойным сочетанием" для мозга, сообщает "Стерлеград".

Марк Гадзиян предупреждает, что даже одна порция продуктов, богатых простыми углеводами, сахаром и солью, может негативно сказаться на когнитивных функциях мозга в тот момент, когда требуется усвоить и обработать важную информацию. Эти выводы специалиста подчеркивают важность сбалансированного и внимательного подхода к питанию.