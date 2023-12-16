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Врач Русанова рассказала, сколько можно выпить алкоголя в новогоднюю ночь

1:16
Здоровье

Врач и нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова подчеркнула, что употребление алкоголя в умеренных количествах, таких как 2 порции для мужчин и 1 порция для женщин в день, не представляет вреда для здоровья. Она отметила, что "залповый" прием алкоголя, особенно при употреблении более 5 порций за два часа, является наиболее опасным. Врач рекомендует предпочитать напитки, которые пьются медленно, такие как вино и коктейли, и умеренно употреблять алкоголь, делая перерыв, когда начинается опьянение.

Врач Русанова рассказала, сколько можно выпить алкоголя в новогоднюю ночь
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon

Также отмечено, что употребление алкоголя на голодный желудок не рекомендуется, и рекомендованы закуски, богатые полезными жирами, например, жирной рыбой. Русанова также предупредила о возможности алкогольного отравления при употреблении алкоголя на пустой желудок и рекомендовала аккуратность при выборе игристых вин, так как их употребление может вызвать быстрое опьянение и головную боль. Она призвала помочь тем, кто перебрал с алкоголем, предоставив сорбент и увлажнение, и посоветовала обратиться за медицинской помощью в случае серьезного алкогольного отравления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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