Очень часто люди предоставляют себе возможность не употреблять еду за столом. Это допустимо, когда прием пищи происходит за рабочим столом, но иногда завтраки, обеды, ужины и перекусы плавно переходят из вертикального положения в кровать. Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупреждает о негативных последствиях такой вредной привычки.
Специалист отмечает, что употребление пищи в положении лежа или полулежа увеличивает вероятность случайного попадания еды в дыхательные пути, что может вызвать проблемы с дыханием. В случае задыхания важно сохранять спокойствие, но из-за паники это может быть затруднительно из-за недостатка воздуха.
Также существует риск ослабления нижнего пищевода при употреблении пищи в горизонтальном положении. Это может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние характеризуется возвращением содержимого желудка обратно в пищевод, вызывая сильное ощущение жжения и другие неприятные симптомы. Если у человека уже поставлен диагноз ГЭРБ, употребление пищи в положении лежа может привести к серьезным обострениям, сообщает neprosto.ru.
Эксперт рекомендует употреблять пищу в сидячем положении, не торопясь, тщательно пережевывая еду и не глотая ее крупными кусками. Также следует избегать употребления слишком горячей или холодной пищи.
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