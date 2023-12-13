Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Очень часто люди предоставляют себе возможность не употреблять еду за столом. Это допустимо, когда прием пищи происходит за рабочим столом, но иногда завтраки, обеды, ужины и перекусы плавно переходят из вертикального положения в кровать. Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупреждает о негативных последствиях такой вредной привычки.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист отмечает, что употребление пищи в положении лежа или полулежа увеличивает вероятность случайного попадания еды в дыхательные пути, что может вызвать проблемы с дыханием. В случае задыхания важно сохранять спокойствие, но из-за паники это может быть затруднительно из-за недостатка воздуха.

Также существует риск ослабления нижнего пищевода при употреблении пищи в горизонтальном положении. Это может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние характеризуется возвращением содержимого желудка обратно в пищевод, вызывая сильное ощущение жжения и другие неприятные симптомы. Если у человека уже поставлен диагноз ГЭРБ, употребление пищи в положении лежа может привести к серьезным обострениям, сообщает neprosto.ru.

Эксперт рекомендует употреблять пищу в сидячем положении, не торопясь, тщательно пережевывая еду и не глотая ее крупными кусками. Также следует избегать употребления слишком горячей или холодной пищи.