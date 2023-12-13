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Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка

1:31
Здоровье

Очень часто люди предоставляют себе возможность не употреблять еду за столом. Это допустимо, когда прием пищи происходит за рабочим столом, но иногда завтраки, обеды, ужины и перекусы плавно переходят из вертикального положения в кровать. Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупреждает о негативных последствиях такой вредной привычки.

Гастроэнтеролог Кожевникова нашла связь завтрака в постели и болезнями желудка
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист отмечает, что употребление пищи в положении лежа или полулежа увеличивает вероятность случайного попадания еды в дыхательные пути, что может вызвать проблемы с дыханием. В случае задыхания важно сохранять спокойствие, но из-за паники это может быть затруднительно из-за недостатка воздуха.

Также существует риск ослабления нижнего пищевода при употреблении пищи в горизонтальном положении. Это может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние характеризуется возвращением содержимого желудка обратно в пищевод, вызывая сильное ощущение жжения и другие неприятные симптомы. Если у человека уже поставлен диагноз ГЭРБ, употребление пищи в положении лежа может привести к серьезным обострениям, сообщает neprosto.ru.

Эксперт рекомендует употреблять пищу в сидячем положении, не торопясь, тщательно пережевывая еду и не глотая ее крупными кусками. Также следует избегать употребления слишком горячей или холодной пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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