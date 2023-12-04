Врач-гастроэнтеролог Лебедева: тыквенный суп укрепит сосуды и очистит организм

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась информацией о простом обеде, который не только благотворно влияет на сердце и сосуды, но также помогает организму очищаться от шлаков и токсинов. Врач рекомендует обратить внимание на тыкву — продукт, который многие до сих пор недооценивают. Овощ помогает нормализовать водно-солевой баланс, стабилизировать метаболизм, снижать артериальное давление и повышать уровень гемоглобина.

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Для приготовления сытного, вкусного и полезного обеда врач советует периодически готовить тыквенный суп-пюре, используя овощ и куриный или говяжий бульон. Кроме того, в блюдо рекомендуется добавить морковь, картофель, тыквенные семечки и немного сливочного масла.

Однако стоит помнить, что тыква может оказывать особое воздействие на желудочно-кишечный тракт. Порция супа часто вызывает диарею у людей с чувствительным желудком. Чтобы избежать этого, рекомендуется умеренное употребление тыквы или консультация с врачом.

Тыквенный Суп, который Вас покорит