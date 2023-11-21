Врач-аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, какие ошибки допускают пациенты при попытке сбить высокую температуру.
По её словам, первая ошибка — проведение различных обтираний с использованием уксуса, водки или других жидкостей. Речь идёт о старом методе, который не способствует выздоровлению человека, уточнила врач.
"Эффективность его давно опровергнута, а сам по себе он достаточно опасен", — отметила Паршина в интервью сайту aif.ru.
Иммунолог добавила, что неправильное разведение жидкости может спровоцировать появление ожогов на коже или слизистых оболочках. Помимо этого, пациенты нередко сталкиваются с серьёзными отравлениями, подчеркнула специалист.
Как пояснила эксперт, ещё одной ошибкой является желание сбить температуру сразу, даже если она поднялась лишь незначительно. Врач напомнила, что повышенная температуры означает начавшуюся борьбу организма с различными патогенами.
Она также призвала не злоупотреблять жаропонижающими препаратами во избежание передозировки.
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