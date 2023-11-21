Иммунолог Паршина заявила об опасности обтирания при попытке сбить температуру

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, какие ошибки допускают пациенты при попытке сбить высокую температуру.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

По её словам, первая ошибка — проведение различных обтираний с использованием уксуса, водки или других жидкостей. Речь идёт о старом методе, который не способствует выздоровлению человека, уточнила врач.

"Эффективность его давно опровергнута, а сам по себе он достаточно опасен", — отметила Паршина в интервью сайту aif.ru.

Иммунолог добавила, что неправильное разведение жидкости может спровоцировать появление ожогов на коже или слизистых оболочках. Помимо этого, пациенты нередко сталкиваются с серьёзными отравлениями, подчеркнула специалист.

Как пояснила эксперт, ещё одной ошибкой является желание сбить температуру сразу, даже если она поднялась лишь незначительно. Врач напомнила, что повышенная температуры означает начавшуюся борьбу организма с различными патогенами.

Она также призвала не злоупотреблять жаропонижающими препаратами во избежание передозировки.