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Daily Mail: напитки с содержанием кофеина возвращают бодрость быстрее таблеток

1:35
Здоровье

Британский диетолог Эшлинг Пиготт рассказала, что кофеиносодержащие напитки и таблетки снимают усталость с одинаковой эффективностью. Тем не менее, первые быстрее усваиваются организмом, что обеспечивает быстрый прилив сил. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail: напитки с содержанием кофеина возвращают бодрость быстрее таблеток
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Кофеин является стимулятором центральной нервной системы — он действует как когнитивный усилитель, повышающий бдительность и внимательность. Это психоактивное вещество содержится в кофе и чае, а также входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков, таких как Coca-Cola. Кроме того, кофеин выпускается в виде таблеток.

Диетолог объяснила, что люди могут безопасно потреблять 300 миллиграммов кофеина в день, то есть выпивать около трех чашек кофе. В большинстве энергетических напитков содержится от 80 до 100 миллиграммов этого вещества, а в таблетках — 100-200 миллиграммов. Употребление слишком большого количества кофеина может вызывать учащенное сердцебиение и тревогу.

Несмотря на то, что в таблетках концентрация кофеина выше, кофе и энергетики легче усваиваются организмом, что позволяет быстро взбодриться. Тем не менее, Пиготт советует избегать употребления напитков, которые содержат больше 200 миллиграммов вещества. Врач отметила, что прием больших доз легкоусвояемого кофеина способен спровоцировать всплеск энергии, однако за ним последует упадок сил.

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