Your browser does not support the audio element.

Врачи Орехово-Зуевской областной больницы успешно провели операцию по пластике уретры у 68-летнего мужчины, используя пересадку тканей из нижней губы. Пациент обратился в стационар с жалобами на затруднения при мочеиспускании. Последующее обследование выявило протяженную стриктуру пенильного отдела уретры, что представляло собой сужение мочеиспускательного канала в области наружного полового органа. Медики подчеркнули, что такая патология часто ассоциируется с хронической почечной недостаточностью и сокращением продолжительности жизни.

Фото: openverse by DFID - UK Department for International Development is licensed under CC BY 2.0