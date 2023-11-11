Врачи Орехово-Зуевской областной больницы успешно провели операцию по пластике уретры у 68-летнего мужчины, используя пересадку тканей из нижней губы. Пациент обратился в стационар с жалобами на затруднения при мочеиспускании. Последующее обследование выявило протяженную стриктуру пенильного отдела уретры, что представляло собой сужение мочеиспускательного канала в области наружного полового органа. Медики подчеркнули, что такая патология часто ассоциируется с хронической почечной недостаточностью и сокращением продолжительности жизни.
Врачи предложили мужчине решить проблему с помощью пересадки ткани из нижней губы, что позволило расширить уретральный канал.
"На первом этапе после разреза в области наружного полового органа мы определили степень сужения и взяли трансплантат, который затем успешно пересадили на уретру. Операция завершилась успешно, и пациент больше не сталкивается с трудностями при мочеиспускании", — подчеркнул врач-уролог Никита Наумов.
По информации Минздрава Московской области, такой вид хирургического лечения доступен исключительно в высококвалифицированных стационарах. Благодаря проведенной операции мужчине удалось избежать необходимости во многих дополнительных вмешательствах и уменьшился риск возможных осложнений. В настоящее время пациент находится дома и на амбулаторном наблюдении у уролога.
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