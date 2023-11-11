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Хирурги Подмосковья сделали мужчине уретру из его нижней губы

1:32
Здоровье

Врачи Орехово-Зуевской областной больницы успешно провели операцию по пластике уретры у 68-летнего мужчины, используя пересадку тканей из нижней губы. Пациент обратился в стационар с жалобами на затруднения при мочеиспускании. Последующее обследование выявило протяженную стриктуру пенильного отдела уретры, что представляло собой сужение мочеиспускательного канала в области наружного полового органа. Медики подчеркнули, что такая патология часто ассоциируется с хронической почечной недостаточностью и сокращением продолжительности жизни.

Хирурги Подмосковья сделали мужчине уретру из его нижней губы
Фото: openverse by DFID - UK Department for International Development is licensed under CC BY 2.0

Врачи предложили мужчине решить проблему с помощью пересадки ткани из нижней губы, что позволило расширить уретральный канал.

"На первом этапе после разреза в области наружного полового органа мы определили степень сужения и взяли трансплантат, который затем успешно пересадили на уретру. Операция завершилась успешно, и пациент больше не сталкивается с трудностями при мочеиспускании", — подчеркнул врач-уролог Никита Наумов.

По информации Минздрава Московской области, такой вид хирургического лечения доступен исключительно в высококвалифицированных стационарах. Благодаря проведенной операции мужчине удалось избежать необходимости во многих дополнительных вмешательствах и уменьшился риск возможных осложнений. В настоящее время пациент находится дома и на амбулаторном наблюдении у уролога.

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Анатомия мочеиспускательного канала (мужского и женского)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Короткий Игорь
Ведущий научный сотрудник Государственного центра лазерной медицины РАМН
Специалист Еременко Валерий
Заведующий отделением пластической хирургии
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