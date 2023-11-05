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Врач Садовская: оральный секс ведет к раку гортани

0:42
Здоровье

Врач из Сингапура, Дарья Садовская, утверждает, что оральный секс может увеличить риск развития рака гортани. По её словам, этот риск даже превышает вероятность заболеть раком при курении. Об этом информирует портал UfacityNews. ru.

Врач Садовская: оральный секс ведет к раку гортани
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечается, что чаще всего причиной развития рака гортани является вирус папилломы человека (ВПЧ) — семейство вирусов, которые способны поражать гениталии и могут передаваться в горло во время орального секса.

Следует отметить, что мужчины более подвержены риску заболеть раком гортани, так как женщины чаще бывают переносчиками этого вируса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
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