Врач Садовская: оральный секс ведет к раку гортани

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач из Сингапура, Дарья Садовская, утверждает, что оральный секс может увеличить риск развития рака гортани. По её словам, этот риск даже превышает вероятность заболеть раком при курении. Об этом информирует портал UfacityNews. ru.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечается, что чаще всего причиной развития рака гортани является вирус папилломы человека (ВПЧ) — семейство вирусов, которые способны поражать гениталии и могут передаваться в горло во время орального секса.

Следует отметить, что мужчины более подвержены риску заболеть раком гортани, так как женщины чаще бывают переносчиками этого вируса.

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