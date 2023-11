В прошлом году зараженные ВИЧ родили 42 ребенка

К началу 2023 года в медицинском диспансере числится 2409 пациентов, включая детей. В прошлом году также было зарегистрировано 53 случая беременности среди женщин, инфицированных ВИЧ, и из них 42 женщины успешно родили детей. Согласно Роспотребнадзору, наблюдается некоторое увеличение случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку по сравнению с данными за 2020 год.

