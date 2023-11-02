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В прошлом году зараженные ВИЧ родили 42 ребенка

Здоровье

К началу 2023 года в медицинском диспансере числится 2409 пациентов, включая детей. В прошлом году также было зарегистрировано 53 случая беременности среди женщин, инфицированных ВИЧ, и из них 42 женщины успешно родили детей. Согласно Роспотребнадзору, наблюдается некоторое увеличение случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку по сравнению с данными за 2020 год.

В прошлом году зараженные ВИЧ родили 42 ребенка
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

С начала 1992 года по начало 2023 года в Белгородской области зафиксировано 3439 случаев ВИЧ-инфекции среди местных жителей. За прошлый год было выявлено 359 новых случаев ВИЧ среди жителей Белгорода.

Что касается детей в возрастной группе до 17 лет, также замечается увеличение числа случаев. По данным Роспотребнадзора по Белгородской области, в 2022 году было зарегистрировано два случая ВИЧ-инфекции среди детей, в 2021 году - один случай, в то время как в 2020 году не было подобных случаев. Как результат, на начало 2023 года в медицинском диспансере находится 2409 пациентов, среди которых 22 детей, и все они получают антиретровирусную терапию, сообщает bel.ru.

В 2022 году среди женщин, зараженных ВИЧ, зарегистрировано 53 случая беременности, и из них 42 женщины родили здоровых детей. Это число немного меньше на 9% по сравнению с 2021 годом, когда было зарегистрировано 45 новорожденных детей. Из 40 женщин, находящихся на медицинском наблюдении, все 40 "мать-дитя" пар получили полное профилактическое лечение. Одна женщина не была зарегистрирована как беременная, но была выявлена инфекция по результатам экспресс-теста. Ее ребенок прошел первую стадию профилактики. Также был зафиксирован случай внутриутробной гибели плода у еще одной женщины.

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ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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