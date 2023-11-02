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Врач-терапевт рассказала, в чём опасность низкого артериального давления

2:23
Здоровье

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа рассказала, о чём говорят постоянное низкое давление и высокий пульс. Своё мнение специалист высказала в беседе с Pravda. Ru.

Врач-терапевт рассказала, в чём опасность низкого артериального давления
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Она отметила, что существуют несколько причин.

"Если низкое давление и высокий пульс, то у него проблемы с сердцем — это раз, может быть аутоиммунный какой-нибудь миокардит или аутоиммунный (неразб) щитовидная железа, то есть идёт токсикоз. Поэтому надо смотреть щитовидную железу, надо смотреть сердечко при очень низком давлении", — рассказала врач.

Третьей причиной могут быть тромбы. Падение давления говорит о повышенном тромбообразовании. Если у человека есть сахарный диабет, в этом случае необходимо срочно вызывать скорую.

"Это на самом деле очень серьёзно, потому что если низкое давление ниже 80-70 на 50, то это уже очень плохо. Даже может быть инфаркт, если с тромбообразованием. Поэтому тут чем быстрее вызовете скорую, в течение часа, тем лучше, чтобы разобраться с причиной", — предупредила Лапа.

Нормальным считается давление 120 на 80, 110 на 70. Важно стараться держать показатели пределах. Однако для тех, у кого с молоду давление 90 на 60, данные значения будут нормой. При этом важно понимать, что нет никаких жалоб (головных болей, других беспокоящих симптомов).

Также существует врождённое низкое или высокое давление. Например, при почечной недостаточности часто идёт воспаление, что объясняет высокое давление.

"Надпочечниковая недостаточность также дает повышенное давление, но может давать как повышенное, так и пониженное, но, всё-таки, в основном, пониженное давление кардинально. Именно не высокое давление, потому что высокое давление контролируется, а низкое давление очень тяжело контролировать, потому что это только по самочувствию. Когда у человека слабость, усталость такая, что он ложится, падает, обмороки начинаются, потому что всё-таки риск тромбообразования самый высокий при таких патологиях", — объяснила врач.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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