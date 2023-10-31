Врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил основные причины носовых кровотечений, сообщает газета "Известия".
Он указал, что одной из таких причин является сухость слизистой оболочки носа, связанная с образованием микротрещин в носовой полости. Это чаще всего происходит в холодное время года или в регионах с сухим климатом.
Другим фактором, способствующим кровотечениям, может быть артериальная гипертония. Игорь Видяскин пояснил, что повышенное артериальное давление оказывает дополнительное давление на сосуды носа, что может привести к повреждению и последующим носовым кровотечениям.
Кроме того, нарушения связанные со свертываемостью крови, такие как гемофилия и тромбоцитопения, также могут стать причиной кровотечений из носа. В таких случаях кровотечения могут быть более продолжительными.
Носовые кровотечения могут также вызвать определенные лекарственные препараты, включая антиагреганты и антикоагулянты.
Игорь Видяскин подчеркнул, что носовые кровотечения часто встречаются у людей с ринитом и синуситом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.