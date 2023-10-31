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Врач Видяскин назвал сухость и гипертонию среди основных причин носовых кровотечений

1:12
Здоровье

Врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил основные причины носовых кровотечений, сообщает газета "Известия".

Врач Видяскин назвал сухость и гипертонию среди основных причин носовых кровотечений
Фото: openverse.org by eliduke is licensed under CC BY-SA 2.0

Он указал, что одной из таких причин является сухость слизистой оболочки носа, связанная с образованием микротрещин в носовой полости. Это чаще всего происходит в холодное время года или в регионах с сухим климатом.

Другим фактором, способствующим кровотечениям, может быть артериальная гипертония. Игорь Видяскин пояснил, что повышенное артериальное давление оказывает дополнительное давление на сосуды носа, что может привести к повреждению и последующим носовым кровотечениям.

Кроме того, нарушения связанные со свертываемостью крови, такие как гемофилия и тромбоцитопения, также могут стать причиной кровотечений из носа. В таких случаях кровотечения могут быть более продолжительными.

Носовые кровотечения могут также вызвать определенные лекарственные препараты, включая антиагреганты и антикоагулянты.

Игорь Видяскин подчеркнул, что носовые кровотечения часто встречаются у людей с ринитом и синуситом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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