Врач Видяскин назвал сухость и гипертонию среди основных причин носовых кровотечений

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил основные причины носовых кровотечений, сообщает газета "Известия".

Фото: openverse.org by eliduke is licensed under CC BY-SA 2.0

Он указал, что одной из таких причин является сухость слизистой оболочки носа, связанная с образованием микротрещин в носовой полости. Это чаще всего происходит в холодное время года или в регионах с сухим климатом.

Другим фактором, способствующим кровотечениям, может быть артериальная гипертония. Игорь Видяскин пояснил, что повышенное артериальное давление оказывает дополнительное давление на сосуды носа, что может привести к повреждению и последующим носовым кровотечениям.

Кроме того, нарушения связанные со свертываемостью крови, такие как гемофилия и тромбоцитопения, также могут стать причиной кровотечений из носа. В таких случаях кровотечения могут быть более продолжительными.

Носовые кровотечения могут также вызвать определенные лекарственные препараты, включая антиагреганты и антикоагулянты.

Игорь Видяскин подчеркнул, что носовые кровотечения часто встречаются у людей с ринитом и синуситом.

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