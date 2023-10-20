Кардиолог Бирюкова заявила, что лекарства от давления могут негативно сказаться на мозге

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование слишком большого количества лекарств от давления и сердца может иметь серьезные последствия для здоровья, предупреждает врач Анна Бирюкова.

Фото: https://search.creativecommons.org/

"В кардиологии часто назначают антигипертензивные препараты для лечения гипертонии", — отмечает Бирюкова.

Эта категория лекарств способна снижать артериальное давление. Однако при несоблюдении рекомендуемой дозировки человек может столкнуться с гипотензией, когда давление снижается слишком резко, что впоследствии может оказать негативное воздействие на кровоснабжение мозга.

Кроме того, кардиологи часто назначают своим пациентам препараты для нормализации сердечного ритма. Современные лекарства позволяют улучшить сердечный ритм, однако их следует принимать осторожно.

Избыточное потребление таких препаратов может привести к брадикардии и развитию АВ-блокада, как сообщает портал Life. ru.

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