Врач Станислав Сосновский, специалист в области урологии и репродуктологии, раскрыл причины дискомфорта в промежности у мужчин и женщин. По его мнению, нельзя пренебрегать неприятными ощущениями от лобковой кости до области копчика, сообщает РИА Новости.
Характер боли может варьироваться, будь то острые или хронические, тянущие или режущие ощущения, обычно свидетельствующие о наличии проблем. Важно обсудить это с профессионалом.
Существенными факторами возникновения боли в промежности являются такие состояния, как геморрой, проктит, анальные трещины, абсцесс прямой кишки, герпес гениталий, анальная онкология, молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, сифилис, хламидиоз и прочее), неврологические расстройства, а также травмы и ушибы.
Вместе с болями могут возникнуть и другие симптомы, такие как выделения, проблемы с мочеиспусканием или примеси в моче. Важно подробно описать все жалобы перед врачом, чтобы получить точный диагноз и разработать эффективный план лечения.
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