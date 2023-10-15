Уролог Сосновский заявил, что боль в промежности может указывать на развитие рака

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Станислав Сосновский, специалист в области урологии и репродуктологии, раскрыл причины дискомфорта в промежности у мужчин и женщин. По его мнению, нельзя пренебрегать неприятными ощущениями от лобковой кости до области копчика, сообщает РИА Новости.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Характер боли может варьироваться, будь то острые или хронические, тянущие или режущие ощущения, обычно свидетельствующие о наличии проблем. Важно обсудить это с профессионалом.

Существенными факторами возникновения боли в промежности являются такие состояния, как геморрой, проктит, анальные трещины, абсцесс прямой кишки, герпес гениталий, анальная онкология, молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, сифилис, хламидиоз и прочее), неврологические расстройства, а также травмы и ушибы.

Вместе с болями могут возникнуть и другие симптомы, такие как выделения, проблемы с мочеиспусканием или примеси в моче. Важно подробно описать все жалобы перед врачом, чтобы получить точный диагноз и разработать эффективный план лечения.

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