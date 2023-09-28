Уролог Малхасян назвал симптомы, указывающие на болезнь почек

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению Уролога Вигена Малхасяна, признаков заболевания почек не так уж и много. Эксперт перечислил несколько основных признаков ослабления органа, чья функция заключается в очищении крови. Специалист рекомендует обратиться за помощью при стабильном дискомфорте и болях в пояснице.

Фото: openverse

Он также предупреждает о необходимости внимательно следить за состоянием кожи лица, рук и ног — наличие отеков может свидетельствовать о задержке жидкости в организме из-за недостаточной функции почек по ее выведению, как сообщает АиФ.

По словам врача, ряд других признаков может указывать на наличие проблем с почками: снижение объема мочи или ее полное отсутствие при достаточном употреблении жидкости; обнаружение пены в моче (как признак наличия белка); присутствие крови в моче; повышенное артериальное давление.

Также отмечается, что существует "целый ряд" симптомов, характерных для продвинутых стадий почечных патологий. Эти признаки свидетельствуют о возможном развитии почечной недостаточности и отравлении организма: усталость и слабость, потеря аппетита и резкое снижение веса, зуд и сухость кожи, мышечные судороги и повышенная сонливость, неприятный вкус во рту, запах мочевины изо рта.

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Болезни почек: 7 ранних симптомов заболеваний почек