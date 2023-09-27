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Невролог Керекеша рассказал о щадящих методах избавления от камней в почках: травы и своевременное УЗИ

2:34
Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в разговоре с Pravda.Ru рассказал о том, как вовремя можно диагностировать наличие камней в почках и щадящими методами избавиться от них.

Невролог Керекеша рассказал о щадящих методах избавления от камней в почках: травы и своевременное УЗИ
Фото: wikimedia.org

Врач рассказал, что сейчас есть ультразвуковые приборы, которые дробят камни в почках и желчном пузыре. По его словам, операция эта безболезненная, и во многих клиниках эти приборы есть.

Однако назвать этот метод решением проблемы сложно, потому что решает он её временно, и если причины заболевания у человека остались, то камни со временем снова появляются.

Невролог посоветовал попробовать избавляться от камней в почках при помощи трав.

"Можно гнать травами. Есть специальные комплексы трав, которые растворяют некоторые виды камней. Во всяком случае, когда приходят ко мне с мочекаменной болезнью, я назначаю эти травы. Пациенты месяцами у меня пьют и камни исчезают", — сказал Керекеша.

Оперативное вмешательство врач назвал крайним методом избавления от проблемы, потому что эта операция очень серьёзная, и чтобы решиться на неё, он порекомендовал сто раз подумать.

Главное, по словам невролога, регулярно, каждый год делать ультразвуковое исследование почек, которое показывает наличие камней.

Не надо ждать, когда они увеличатся в размерах и закроют мочевыводящие пути, подчеркнул невролог, нужно вовремя выявить проблему.

"Профилактика — хотя бы раз в год нужно делать УЗИ почек. Первым признаком (мало кто это знает) развития мочекаменной болезни — изменения лоханок почек. Они начинают деформироваться. И умный внимательный врач функциональной диагностики, который занимается УЗИ, пишет "изменения лоханок почек". Они, как скорлупа, потихонечку облегают. Потом накапливаются, увеличиваются и появляются камни. Первый признак — не сами камни, а изменения в лоханках почек, их деформация", — объяснил Керекеша.

Врач напомнил, что во время УЗИ на наличие камней проверяют не только почки, но и желчный пузырь. Если в желчном пузыре есть камни, то в почках тоже они накапливаются, и наоборот.

Причина желчнокаменной и мочекаменной болезни одна и та же, подчеркнул невролог. Это проблемы с органами пищеварения, в частности, хронические запоры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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