Семейный системный психолог Алёна Леонова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, можно ли убедить ребенка отдавать предпочтение полезной еде (овощам, фруктам, молочным продуктам, кашам и т. д.) вместо вкусных вредностей - картошки фри, сосисок, чипсов и пр., которые он уже успел распробовать и полюбить.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.