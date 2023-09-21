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Психолог объяснила, можно ли отучить ребёнка от вредной еды: побольше родительской воли

2:40
Здоровье

Семейный системный психолог Алёна Леонова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, можно ли убедить ребенка отдавать предпочтение полезной еде (овощам, фруктам, молочным продуктам, кашам и т. д.) вместо вкусных вредностей - картошки фри, сосисок, чипсов и пр., которые он уже успел распробовать и полюбить.

Психолог объяснила, можно ли отучить ребёнка от вредной еды: побольше родительской воли
Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Психолог согласилась, что если ребёнок уже попробовал вкусную и вредную еду, то действительно его уже не убедишь, потому что он знает, что ему больше нравится.

"Изначально вкус у очень маленького ребёнка, когда вводят прикорм, еще не испорчен. И если ему давать выбор пробовать разные всякие овощи, фрукты, каши по чуть-чуть, в зависимости от возраста, то дети довольно быстро формируют какие-то свои предпочтения. У них обычно довольно широкий спектр выбора. Если при этом не давать сладостей, вредную еду, если в доме этого вообще нет, то им этого не хочется, они не знают вкуса, они выбирают из того, что им уже понравилось на тот момент", — рассказала Леонова.

Эксперт посоветовала не делать вредных перекусов, например, сладкими печеньями, а брать какие-то полезные продукты, но такие, которые ребёнку нравятся, стараться, чтобы они были под рукой, когда сын или дочь проголодаются.

Однако если ребёнок уже попробовал вредную, но вкусную еду, здесь будет уже очень сложно, согласилась Леонова.

Ребёнка постарше можно убедить, если он впечатлительный, допустим, рассказав о том, что это вредно для здоровья. Другим, не таким впечатлительным детям можно запретить "вредности" просто родительсткой волей.

Леонова посоветовала не давать вредных продуктов дома, не разрешать на них тратить карманные деньги. Можно даже ввести жёсткий запрет.

"Ни в коем случае самому это не есть, чтобы ребенок не видел, что ты это ешь, в принципе, не держать таких вещей дома. Когда вы идете в гости, там договариваться с теми гостями, куда вы идете, чтобы там такой еды не было и чтобы ребенку ее не давали. Или просто не ходить тогда туда. А контролировать, что он будет делать вне дома — это уже прямо очень сложно", — признала психолог.

И здесь очень важно не заставлять есть, не кормить тем, что ребенку, очевидно, не нравится, а родителям кажется полезным. Всегда есть альтернатива, подчеркнула специалист. Любое насилие в еде очень часто приводит, в конце концов, к расстройству пищевого поведения.

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Чем кормить ребёнка? Правильное питание для детей👶🏼 Что делать если ребёнок не ест овощи?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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