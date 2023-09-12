Очаг кори в Нижегородской области носит локальный характер

Вспышка кори, зарегистрированная в арзамасской деревне Малое Туманово, ограничивается внутри общины цыган, как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства продолжают предпринимать меры для предотвращения распространения инфекции. Жителям Нижегорода рекомендуется проверить свой статус вакцинации от кори и, при необходимости, пройти вакцинацию.
Напомним, что в Малом Туманове зарегистрированы случаи заражения корью у 93 человек. Инфекцию в деревню принес невакцинированный ребенок из другого региона, сообщает newsnn.ru.
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