Очаг кори в Нижегородской области носит локальный характер

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышка кори, зарегистрированная в арзамасской деревне Малое Туманово, ограничивается внутри общины цыган, как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалисты ведомства продолжают предпринимать меры для предотвращения распространения инфекции. Жителям Нижегорода рекомендуется проверить свой статус вакцинации от кори и, при необходимости, пройти вакцинацию.

Напомним, что в Малом Туманове зарегистрированы случаи заражения корью у 93 человек. Инфекцию в деревню принес невакцинированный ребенок из другого региона, сообщает newsnn.ru.

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