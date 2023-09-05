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Врач-эндокринолог оценила рекламируемый "жидкий хлорофилл"

1:07
Здоровье

Эндокринолог Ольга Рождественская в беседе с Pravda.Ru объяснила, действительно ли так хорош "жидкий хлорофилл".

Врач-эндокринолог оценила рекламируемый "жидкий хлорофилл"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Среди любителей БАДов набирает популярность "жидкий хлорофилл". Производители обещают ускорение обмена веществ, снижение веса, ослабление тяги к сладкому.

Врач-эндокринолог оценила "чудодейственное средство".

Медик подчеркнула, что таблетку долголетия ещё никто не разработал.

"Очень много ведётся исследований о геропротективных (геропротекторы — это таблетки долголетия) свойствах препаратов. Пока что на сегодняшний день хлорофилл не вызывает столько интереса у ученых", — объяснила врач.

Эндокринолог отметила, что хлорофилл очень хорош вегетарианцам, но для всех остальных — взаимозаменяем.

"Хочу напомнить, что любыми БАДами можно вызвать токсическое поражение печени: обязательна биохимия перед назначением БАДов и через три месяца после", — предупредила медик.

Ранее эндокринолог рассказала об ошибках при приёме БАДов и витаминов.

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Полезен ли жидкий хлорофилл? | Расследование
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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