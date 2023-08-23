Доктор Сихульт объяснил феномен "мозговой заморозки", когда вы едите что-то холодное

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что такое "мозговая заморозка"? Название довольно наглядно описывает это ощущение. "Мозговая заморозка" — это острая головная боль, возникающая, когда вы едите или пьете что-то холодное, также известная как холодная невралгия или сфенопалатиновая ганглионевралгия, говорит доктор медицинских наук, медицинский консультант Intrivo Роджер Сихульт. Боль обычно ощущается наиболее интенсивно в лобной части головы, в висках, а также за глазами или носом

"Мозговая заморозка" происходит, когда верхняя часть рта или горло охлаждается слишком быстро, объясняет Хизер Виола, доктор медицинских наук, врач-терапевт в Mount Sinai Doctors-Ansonia.

"Сосуды по всей голове расширяются, чтобы пропустить больше крови в эту область для обогрева", — добавляет она.

Хотя "мозговая заморозка" обычно не вызывает беспокойства, доктор Виола говорит, что ограниченные исследования показали связь между "мозговой заморозкой" и возникновением мигрени.

"Некоторые исследования показали, что 'мозговая морозка' более распространена у людей, страдающих мигренью", — добавляет она.

Чтобы предотвратить "мозговую морозку" с самого начала, доктор Сихульт советует медленно глотать или кусать то, что вы употребляете в холодном виде.

И доктор Сихульт, и доктор Виола соглашаются, что "мозговая заморозка" не требует медицинского вмешательства и обычно проходит в течение нескольких минут.

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