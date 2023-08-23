Профессор Воробьёв рассказал, как повлияет на РФ прекращение поставок препаратов от гепатита С американской фирмой MSD

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский производитель лекарств MSD заявил о прекращении поставок препарата против гепатита С. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв объяснил, станет ли отсутствие таких лекарств проблемой для РФ.

Фото: "лекарства #medicine #medical, #pharmacy" Эйяда Эльбаюми лицензированы в соответствии с CC BY 2.0.

Он сообщил, что кроме MSD имеется ещё несколько препаратов для борьбы с гепатитом С. Речь также идёт о зарубежных производителях.

"Цена у них чудовищная, та, что вот у американцев, при этом индийские препараты стоят гораздо дешевле, но для наших людей эти препараты бесплатны", — пояснил профессор в беседе с Pravda.Ru.

Он напомнил, что в России постоянно идёт смена препаратов. При прекращении регистрации некоторых из них или уходе фирм с рынка всегда имеются аналоги лекарств. Поэтому каких-либо проблем с отсутствием препаратов не будет.

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