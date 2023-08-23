Американский производитель лекарств MSD заявил о прекращении поставок препарата против гепатита С. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв объяснил, станет ли отсутствие таких лекарств проблемой для РФ.
Он сообщил, что кроме MSD имеется ещё несколько препаратов для борьбы с гепатитом С. Речь также идёт о зарубежных производителях.
"Цена у них чудовищная, та, что вот у американцев, при этом индийские препараты стоят гораздо дешевле, но для наших людей эти препараты бесплатны", — пояснил профессор в беседе с Pravda.Ru.
Он напомнил, что в России постоянно идёт смена препаратов. При прекращении регистрации некоторых из них или уходе фирм с рынка всегда имеются аналоги лекарств. Поэтому каких-либо проблем с отсутствием препаратов не будет.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.