Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Юлия Высоцкая поделилась кадрами с дня рождения Кончаловского
Российские туристки отсудили 123 тысячи рублей за двуспальную кровать
Полковник Ходаковский рассказал об устаревшей советской технике на СВО: сами себя переиграли
Блогер Айза рассказала об обиде на бывшего мужа из-за сына
Терапевт Тихомирова рассказала, как черный кофе помогает сжигать жиры
BMC Medicine: Молочные продукты и риск развития рака
Валентина Иванова показала, как проводит время с Тимати и его дочерью
Domino's Pizza может инициировать банкротство своего бизнеса в РФ
Ekstra Bladet: Зеленский прилетел в Данию за F-16 и устроил настоящий цирк

Кардиолог Кореневич назвала 5 ошибок в борьбе с гипертонией

1:33
Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, какие ошибки чаще всего допускают гипертоники в попытках справиться с повышенным артериальным давлением.

Кардиолог Кореневич назвала 5 ошибок в борьбе с гипертонией
Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Медик отметила, что гипертония делает стенки сосудов хрупкими, способствует образованию бляшек, что ведёт к сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.

Она перечислила 5 фатальных ошибок, характерных для пациентов с гипертонией.

Врач подчеркнула, что гипертония является результатом неправильного образа жизни. Необходимо больше двигаться, снизить вес, отказаться от вредных привычек, высыпаться и избегать стрессов.

Кореневич назвала ошибкой уверенность в том, что лекарственные препараты могут вылечить гипертонию.

"Лекарства от давления снимают спазм сосуда, но не убирают причину спазма", — написал кардиолог в своём Telegram-канале.

Медик назвала ошибкой приём таблеток только во время повышения давления. Нерегулярное лечение, по словам эксперта, наносит ещё больший вред сосудам.

Врач призвала не искать чудодейственные средства, которые якобы "убирают давление". Она ратует за комплексный подход к лечению.

Кореневич назвала стресс главной причиной болезней сердца и сосудов. Медик уверена, что можно с помощью психотерапии научиться не принимать всё "близко к сердцу".

Ранее Анна Кореневич рассказала, что скачки холестерина предшествуют летальному исходу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Частые ошибки гипертоников: что делать и не делать при высоком давлении
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Блогер Айза рассказала об обиде на бывшего мужа из-за сына
Терапевт Тихомирова рассказала, как черный кофе помогает сжигать жиры
BMC Medicine: Молочные продукты и риск развития рака
Валентина Иванова показала, как проводит время с Тимати и его дочерью
Domino's Pizza может инициировать банкротство своего бизнеса в РФ
Ekstra Bladet: Зеленский прилетел в Данию за F-16 и устроил настоящий цирк
Для ВСУ сложилась катастрофическая ситуация под Купянском
Выбежавший на МКАД лось попал под колеса
Туристка приехала в Турцию для операции по резекции желудка, но скончалась в больнице
На стоянке в Подмосковье несколько лет стоит заброшенная Ferrari Testarossa
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников