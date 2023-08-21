Кардиолог Анна Кореневич объяснила, какие ошибки чаще всего допускают гипертоники в попытках справиться с повышенным артериальным давлением.
Медик отметила, что гипертония делает стенки сосудов хрупкими, способствует образованию бляшек, что ведёт к сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.
Она перечислила 5 фатальных ошибок, характерных для пациентов с гипертонией.
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Врач подчеркнула, что гипертония является результатом неправильного образа жизни. Необходимо больше двигаться, снизить вес, отказаться от вредных привычек, высыпаться и избегать стрессов.
Кореневич назвала ошибкой уверенность в том, что лекарственные препараты могут вылечить гипертонию.
"Лекарства от давления снимают спазм сосуда, но не убирают причину спазма", — написал кардиолог в своём Telegram-канале.
Медик назвала ошибкой приём таблеток только во время повышения давления. Нерегулярное лечение, по словам эксперта, наносит ещё больший вред сосудам.
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Врач призвала не искать чудодейственные средства, которые якобы "убирают давление". Она ратует за комплексный подход к лечению.
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Кореневич назвала стресс главной причиной болезней сердца и сосудов. Медик уверена, что можно с помощью психотерапии научиться не принимать всё "близко к сердцу".
Ранее Анна Кореневич рассказала, что скачки холестерина предшествуют летальному исходу.
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