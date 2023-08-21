Кардиолог Кореневич назвала 5 ошибок в борьбе с гипертонией

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, какие ошибки чаще всего допускают гипертоники в попытках справиться с повышенным артериальным давлением.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Медик отметила, что гипертония делает стенки сосудов хрупкими, способствует образованию бляшек, что ведёт к сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.

Она перечислила 5 фатальных ошибок, характерных для пациентов с гипертонией.

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Врач подчеркнула, что гипертония является результатом неправильного образа жизни. Необходимо больше двигаться, снизить вес, отказаться от вредных привычек, высыпаться и избегать стрессов.

Кореневич назвала ошибкой уверенность в том, что лекарственные препараты могут вылечить гипертонию.

"Лекарства от давления снимают спазм сосуда, но не убирают причину спазма", — написал кардиолог в своём Telegram-канале.

Медик назвала ошибкой приём таблеток только во время повышения давления. Нерегулярное лечение, по словам эксперта, наносит ещё больший вред сосудам.

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Врач призвала не искать чудодейственные средства, которые якобы "убирают давление". Она ратует за комплексный подход к лечению.

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Кореневич назвала стресс главной причиной болезней сердца и сосудов. Медик уверена, что можно с помощью психотерапии научиться не принимать всё "близко к сердцу".

Ранее Анна Кореневич рассказала, что скачки холестерина предшествуют летальному исходу.

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Частые ошибки гипертоников: что делать и не делать при высоком давлении