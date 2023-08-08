Врач-терапевт рассказала, как отличить вирусное заболевание от бактериального

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru объяснила, чем отличается лечение вирусных и бактериальных заболеваний.

Фото: https://vselekari.com/

Медик отметила, что ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция, а ОРЗ — это острая респираторная инфекция.

"Бактериальная инфекция у нас без добавки буквы "в". При респираторной инфекции всегда болит горло, доктор обязательно смотрит налёт на горле. Температура бывает невысокая, 37.8, 38 редко. А вирусная инфекция всегда проходит с температурой и 38, и 39 может быть, и отличается головной болью, а не болью в горле, как правило", — рассказала врач.

Терапевт объянсила, что при ОРЗ лечится обязательно горло.

"На первом этапе это полоскания, если же есть гнойные выделения, всё зависит от того, какая клиника заболевания, то назначают сразу антибактериальную терапию, противовирусную терапию. А если это высокая температура, то, конечно, назначаем сразу противовирусные препараты и немножко другой дозировки, чем в первом случае", — пояснила Лапа.

Врач рассказала, что при вирусном происхождении назначают противовирусные препараты, а при бактериальном происхождении — антибактериальную терапию.

Она подчеркнула, что для сохранности иммунной системы, а именно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, врачи назначают пребиотики и симбиотики.

"Вирусные заболевания длятся больше, а респираторные заболевания обычно неделя, это минимум. Потому что боимся всегда вторичной инфекции, которая может присоединиться к вирусному заболеванию. То есть атака вируса, а присоединяется бактериальная инфекция. И вот это уже достаточно тяжело, потому что это называется уже вторичная инфекция, она обостряется. И тогда мы с вами, получается, уже начинаем убирать и бактериальную инфекцию, и вирусную инфекцию", — рассказала терапевт.

Медик отметила, что только доктор может правильно поставить диагноз.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что делать при первых признаках простуды.

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Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной? Как понять, чем заболели? ОРВИ, грипп