Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью

Многие из нас мечтают о том, чтобы наслаждаться едой и при этом не набирать лишний вес. Хорошая новость — это вполне реально. Однако успех зависит от выбора продуктов. Существуют продукты, которые можно употреблять в больших количествах без вреда для фигуры, так как они обладают низкой калорийностью, пишет Medikforum.
По словам диетолога Василисы Пономаревой, "выбор низкокалорийных закусок позволяет насладиться вкусом, снизив риск перекусов шоколадом". Откажитесь от плитки в пользу следующих вариантов.
Зеленые овощи — это настоящий кладезь витаминов и минералов. Кабачки, огурцы, шпинат, брокколи и сельдерей — все они богаты полезными веществами. Они не только низкокалорийны, но и способствуют улучшению общего состояния организма.
Ягоды — это идеальный выбор для десерта. Они сладкие, богаты питательными веществами и обеспечивают чувство сытости благодаря содержанию клетчатки. Клубника, ежевика, малина и черника — все они богаты антиоксидантами и низкокалорийны.
Яблоки — отличный перекус на ходу. Они обладают низкой калорийностью (всего 54 калории на 100 грамм) и содержат множество полезных веществ. Этот фрукт можно употреблять без какой-либо предварительной подготовки.
Морковь — отличный источник витаминов и минералов. Она имеет немного более высокую калорийность по сравнению с огурцами, но ее сладкий вкус и польза для здоровья делают ее отличным выбором.
С горьковатым вкусом грейпфрут содержит всего 50 калорий на 100 грамм. Его можно употреблять в больших количествах без вреда для фигуры.
Помидоры — универсальный ингредиент для салатов и горячих блюд. Они обогащают блюда вкусом и антиоксидантами, делая ваш рацион более разнообразным.
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