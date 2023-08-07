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Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью

2:06
Здоровье

Многие из нас мечтают о том, чтобы наслаждаться едой и при этом не набирать лишний вес. Хорошая новость — это вполне реально. Однако успех зависит от выбора продуктов. Существуют продукты, которые можно употреблять в больших количествах без вреда для фигуры, так как они обладают низкой калорийностью, пишет Medikforum.

Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью
Фото: menslife.com

По словам диетолога Василисы Пономаревой, "выбор низкокалорийных закусок позволяет насладиться вкусом, снизив риск перекусов шоколадом". Откажитесь от плитки в пользу следующих вариантов.

Зеленые овощи

Зеленые овощи — это настоящий кладезь витаминов и минералов. Кабачки, огурцы, шпинат, брокколи и сельдерей — все они богаты полезными веществами. Они не только низкокалорийны, но и способствуют улучшению общего состояния организма.

Ягоды

Ягоды — это идеальный выбор для десерта. Они сладкие, богаты питательными веществами и обеспечивают чувство сытости благодаря содержанию клетчатки. Клубника, ежевика, малина и черника — все они богаты антиоксидантами и низкокалорийны.

Яблоки

Яблоки — отличный перекус на ходу. Они обладают низкой калорийностью (всего 54 калории на 100 грамм) и содержат множество полезных веществ. Этот фрукт можно употреблять без какой-либо предварительной подготовки.

Морковь

Морковь — отличный источник витаминов и минералов. Она имеет немного более высокую калорийность по сравнению с огурцами, но ее сладкий вкус и польза для здоровья делают ее отличным выбором.

Грейпфрут

С горьковатым вкусом грейпфрут содержит всего 50 калорий на 100 грамм. Его можно употреблять в больших количествах без вреда для фигуры.

Помидоры

Помидоры — универсальный ингредиент для салатов и горячих блюд. Они обогащают блюда вкусом и антиоксидантами, делая ваш рацион более разнообразным.

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Автор Джалиль Вахитов
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