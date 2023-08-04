Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная дала интервью корреспондентам радио Sputnik. Врач проинформировала россиян о серьёзных последствиях приёма в пищу холодных продуктов и напитков.
Пищеварительный процесс будет нормальным исключительно при определённой температуре. Если она чересчур низкая, не активизируются ферменты, пояснила доктор. Холодная среда препятствует полноценной переработке жиров, что чревато кишечной непроходимостью, предупредила гастроэнтеролог.
Кроме того, холодные напитки и продукты питания несут потенциальную угрозу сердечно-сосудистой системе, резюмировала Бережная.
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