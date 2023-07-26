По данным исследований, каждый четвёртый взрослый человек страдает от неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), даже не подозревая об этом. Это заболевание объединяет изменения в органе, связанные с накоплением жира в клетках (стеатоз), развитием воспаления (стеатогепатит), а также фиброза, переходящего в цирроз и рак у тех. Однако есть признаки в полости рта, которые могут указывать на возможное повреждение печени. Пародонтолог Суламан Анвар рассказал об этом изданию Express.
Одним из симптомов НЖБП, проявляющимся в полости рта, является кровоточивость дёсен. Жировые отложения в печени могут снижать её способность вырабатывать факторы свёртывания крови.
Но это не единственный симптом в полости рта, который может вызывать тревогу. Есть другие признаки, которые указывают на повреждение печени. К ним отнесены обесцвеченные или бледные губы и дёсны, покрасневший язык, неприятный запах изо рта, сухость во рту.
Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, стоит обратиться к врачу, который назначит дополнительные анализы для оценки функции печени. Раннее выявление НЖБП может помочь предотвратить развитие серьёзных последствий этого заболевания.
"Крайне важно выявить заболевание печени и начать лечение на ранней стадии. Поэтому проверка на наличие признаков в полости рта и своевременное обращение к врачу могут улучшить результаты лечения", — заключил Анвар.
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