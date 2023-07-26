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Пародонтолог Суламан Анвар перечислил пять признаков жировой болезни печени, которые могут появиться во рту

1:37
Здоровье

По данным исследований, каждый четвёртый взрослый человек страдает от неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), даже не подозревая об этом. Это заболевание объединяет изменения в органе, связанные с накоплением жира в клетках (стеатоз), развитием воспаления (стеатогепатит), а также фиброза, переходящего в цирроз и рак у тех. Однако есть признаки в полости рта, которые могут указывать на возможное повреждение печени. Пародонтолог Суламан Анвар рассказал об этом изданию Express.

Пародонтолог Суламан Анвар перечислил пять признаков жировой болезни печени, которые могут появиться во рту
Фото: Fotodom. ru

Одним из симптомов НЖБП, проявляющимся в полости рта, является кровоточивость дёсен. Жировые отложения в печени могут снижать её способность вырабатывать факторы свёртывания крови.

Но это не единственный симптом в полости рта, который может вызывать тревогу. Есть другие признаки, которые указывают на повреждение печени. К ним отнесены обесцвеченные или бледные губы и дёсны, покрасневший язык, неприятный запах изо рта, сухость во рту.

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, стоит обратиться к врачу, который назначит дополнительные анализы для оценки функции печени. Раннее выявление НЖБП может помочь предотвратить развитие серьёзных последствий этого заболевания.

"Крайне важно выявить заболевание печени и начать лечение на ранней стадии. Поэтому проверка на наличие признаков в полости рта и своевременное обращение к врачу могут улучшить результаты лечения", — заключил Анвар.

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5 шагов к ЗДОРОВЬЮ ПЕЧЕНИ | Что делать, чтобы защитить печень?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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