Диетологи из США: дети, живущие в сельской местности, чаще едят вредные продукты с раннего возраста

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование американских диетологов показало, что дети, проживающие в сельской местности, уже с раннего возраста потребляют вредные для здоровья продукты. Специалисты Медицинского центра Гейзингер представили это заявление на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.

Фото: pixabay.com

Согласно отчёту, нездоровой пищей считается еда с высоким содержанием соли и сахара. К ней относятся хот-доги, чипсы, пирожные, печенье и соки.

Для проведения исследования авторы проанализировали медицинские данные более 10,6 тыс. детей в возрасте младше двух лет из штата Пенсильвания. Из них около 53% употребляли мясные продукты с высоким содержанием натрия, 37% ели солёные закуски, а у 34% в рационе присутствовали сладости. Кроме того, 27% младенцев пили соки, содержащие сахар, ещё до исполнения года.

"Учитывая, что эти продукты не рекомендуются для детей, эти цифры вызывают тревогу. Раннее употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара, жира и натрия потенциально может иметь негативные последствия для здорового роста и развития младенцев и детей", — отметили учёные.

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18 вредных продуктов для детей